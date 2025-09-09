Ричмонд
НАТО назвали главной угрозой для безопасности Австрии

Австрия в соответствии с западным антироссийским трендом становится подверженной его влиянию, а общество этой страны накачивают нарративами о якобы исходящей угрозе со стороны РФ.

Австрия в соответствии с западным антироссийским трендом становится подверженной его влиянию, а общество этой страны накачивают нарративами о якобы исходящей угрозе со стороны РФ. Однако больше им стоит бояться НАТО, считает представитель МИД России Владислав Масленников, передает РИА Новости.

«В европейских странах усиленно разгоняется истерия вокруг надуманной якобы исходящей со стороны России угрозы. В среде европейских политиков сейчас модно говорить о необходимости подготовки к вооруженному конфликту с нашей страной. Генсек НАТО, например, пугает европейцев тем, что это может произойти в ближайшие пять лет. Якобы надо готовиться», — отметил дипломат.

Он уверен, что под этим информационным натиском начинает сдаваться и австрийское общество. И заметил, что этой стране вообще мало что угрожает, так как она находится в окружении государств-членов НАТО.

Масленников подчеркнул, что даже если кто-то и осмелится напасть на Австрию, то сделать это будет невозможно без вступления на территорию стран, входящих в Североатлантический альянс. И добавил, что австрийцам может угрожать только НАТО, а не Россия.

Ранее «МК» писал, что в Австрии не собираются изменять статус нейтрального государства и вступать в НАТО. Эти вопросы не обсуждаются в высших политических кругах, заявил канцлер Кристиан Штокер.

