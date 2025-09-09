НАТО назвали главной угрозой для безопасности Австрии

«В европейских странах усиленно разгоняется истерия вокруг надуманной якобы исходящей со стороны России угрозы. В среде европейских политиков сейчас модно говорить о необходимости подготовки к вооруженному конфликту с нашей страной. Генсек НАТО, например, пугает европейцев тем, что это может произойти в ближайшие пять лет. Якобы надо готовиться», — отметил дипломат.
Он уверен, что под этим информационным натиском начинает сдаваться и австрийское общество. И заметил, что этой стране вообще мало что угрожает, так как она находится в окружении государств-членов НАТО.
Масленников подчеркнул, что даже если кто-то и осмелится напасть на Австрию, то сделать это будет невозможно без вступления на территорию стран, входящих в Североатлантический альянс. И добавил, что австрийцам может угрожать только НАТО, а не Россия.
Ранее «МК» писал, что в Австрии не собираются изменять статус нейтрального государства и вступать в НАТО. Эти вопросы не обсуждаются в высших политических кругах, заявил канцлер Кристиан Штокер.
