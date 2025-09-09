Ричмонд
Эрдоган заявил, что власти не допустят раскачивания улиц в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о недопустимости «раскачивания улиц» после столкновений между оппозицией и полицией в Стамбуле. Конфликт вспыхнул после решения 45-го суда Стамбула, который признал недействительными результаты осеннего конгресса местного отделения главной оппозиционной партии CHP и отстранил руководителя отделения Озгюра Челика.

Источник: Life.ru

В ответ CHP исключила из партии назначенного судом временного управляющего Гюрселя Текина. После ночные стычки вспыхнули у здания партийного отделения. Власти ввели до четверга запрет на митинги в шести центральных районах Стамбула. Министерство юстиции начало расследование беспорядков.

Ряд социальных сетей и мессенджеров оказались недоступными без официальных объяснений. Параллельно продолжается волна арестов районных глав Стамбула — в августе был задержан префект района Бейоглу Инан Гюней, ставший девятым арестованным главой района по делам о коррупции. Эрдоган охарактеризовал действия оппозиции как «вызов правовому государству» и пообещал обеспечить бесперебойную работу судебных институтов.

«Не признавать решения суда означает открыто бросить вызов правовому государству. Невозможно закрывать глаза на такую безответственность. Мы никогда не допустим раскачивания улиц и нарушения спокойствия народа», — сказал турецкий лидер в обращении к нации.

Ранее Life.ru публиковал видео массовых акций протеста в Стамбуле. Полицейские установили заграждения, происходят стычки с протестующими.

