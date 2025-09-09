Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о неожиданном нападении на лодку экоактивистки Греты Тунберг

Одно из судов «Глобальной флотилии Сумуда», в составе которой находится экоактивистка Грета Тунберг, подверглось атаке с применением беспилотника.

Одно из судов «Глобальной флотилии Сумуда», в составе которой находится экоактивистка Грета Тунберг, подверглось атаке с применением беспилотника. Соответствующее заявление распространила пресс-служба организации в соцсети.

В сообщении уточняется, что целью стал ключевой корабль флотилии под названием Family Boat, следовавший в направлении сектора Газа. На борту судна, шедшего под португальским флагом, находились члены руководящего комитета экспедиции.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Все находящиеся на борту лица пребывают в безопасности.

31 августа шведская экоактивистка Грета Тунберг возглавила флотилию, вышедшую из испанского порта Барселона в направлении сектора Газа с целью прорыва блокады. Судна были загружены гуманитарными грузами, включая продукты питания, питьевую воду и медицинские препараты. Главным требованием активистов стало обеспечение безопасного прохода и открытие постоянного гуманитарного коридора. Первоначально в состав флотилии входило около 20 кораблей, но ожидается увеличение их числа до 70 единиц.

МИД Израиля расценил акцию как «медиа-провокацию», отметив, что объем грузов, перевозимых флотилией, эквивалентен менее одному грузовику, тогда как за две недели через израильские КПП в Газу проследовало свыше 1200 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

Читайте также: Стало известно, что «Зенит» может сыграть с соперником «Реала» и «Барселоны».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше