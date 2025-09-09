Стало известно о неожиданном нападении на лодку экоактивистки Греты Тунберг

31 августа шведская экоактивистка Грета Тунберг возглавила флотилию, вышедшую из испанского порта Барселона в направлении сектора Газа с целью прорыва блокады. Судна были загружены гуманитарными грузами, включая продукты питания, питьевую воду и медицинские препараты. Главным требованием активистов стало обеспечение безопасного прохода и открытие постоянного гуманитарного коридора. Первоначально в состав флотилии входило около 20 кораблей, но ожидается увеличение их числа до 70 единиц.