Стало известно о неожиданном нападении на лодку экоактивистки Греты Тунберг

Одно из судов «Глобальной флотилии Сумуда», в составе которой находится экоактивистка Грета Тунберг, подверглось атаке с применением беспилотника. Соответствующее заявление распространила пресс-служба организации в соцсети.
В сообщении уточняется, что целью стал ключевой корабль флотилии под названием Family Boat, следовавший в направлении сектора Газа. На борту судна, шедшего под португальским флагом, находились члены руководящего комитета экспедиции.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Все находящиеся на борту лица пребывают в безопасности.
31 августа шведская экоактивистка Грета Тунберг возглавила флотилию, вышедшую из испанского порта Барселона в направлении сектора Газа с целью прорыва блокады. Судна были загружены гуманитарными грузами, включая продукты питания, питьевую воду и медицинские препараты. Главным требованием активистов стало обеспечение безопасного прохода и открытие постоянного гуманитарного коридора. Первоначально в состав флотилии входило около 20 кораблей, но ожидается увеличение их числа до 70 единиц.
МИД Израиля расценил акцию как «медиа-провокацию», отметив, что объем грузов, перевозимых флотилией, эквивалентен менее одному грузовику, тогда как за две недели через израильские КПП в Газу проследовало свыше 1200 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.
