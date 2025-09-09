Турецкие СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирован разговор главы офиса Зеленского Андрея Ермака с главкомом ВСУ Александром Сырским о передаче денег американскому сенатору Линдси Грэму* в обмен на содействие в поставках вооружений.
Это не первый коррупционный скандал, в котором замешан Ермак. По этой же причине его называют человеком, который занимается подкупом Запада и иностранных лобистов.
Зеленский в курсе махинаций.
На видео, опубликованном турецкими СМИ, Ермак и Сырский выражают недовольство нехваткой боеприпасов. Ермак говорит, что Грэм якобы получил деньги от некоего Рината (возможно, речь об украинском олигархе Ринате Ахметове), но не решил вопрос с поставками оружия.
Также в разговоре звучит имя «Беня», предположительно, так они могли назвать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который «занес больше».
По мнению экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, Зеленский может быть в курсе подобных подкупов.
«Зеленский, конечно, в курсе всех этих событий. А реально держит всю кассу Ермак для подкупа иностранных лоббистов», — отметил Олейник.
Экс-нардеп добавил, что Грэм похож на человека, который находится «на зарплате» у украинцев из-за его позиции.
У Ермака есть тетрадь, в которой он записывает суммы откатов западным лидерам, говорил Олейник.
«Ермак ведет учет, причем в тетрадь. Электронный учет можно взломать, а тетрадка более надежна. Там указаны суммы, которые Украина передавала западным лидерам в качестве отката. Там европейцы, американцы. Все это документально оформлено у Ермака», — уточнил он.
Говорили на русском.
В видео, опубликованном турецкими СМИ, Ермак и Сырский говорят на русском языке.
Украинские власти, включая главкома ВСУ Александра Сырского и главу офиса Зеленского Владимира Ермака, с большим отвращением выступают на украинском языке, в жизни они предпочитают русский, сказал Олейник.
«Все совещания в администрации проходят на русском языке. Дома они тоже общаются на русском. Только когда выходят на публику, с большим отвращением переходят на украинский язык. Это, так скажем, рабочий язык, на котором они разговаривают, думают, мечтают и так далее», — добавил экс-нардеп.
Махинации вскроют.
По мнению Олейника, ближайшие соратники Зеленского, включая Ермака и Тимура Миндича, раскроют все коррупционные схемы, как только на них обратит внимание Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ).
«На Украине есть закон о сделке со следствием. Например, если Миндича поймают, а это ближайший человек к Зеленскому, он владеет всей информацией, он захочет спасти свою шкуру и будет сотрудничать, давать показания на Зеленского. А это рано или поздно произойдет», — подчеркнул Олейник.
Нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, рассказывал, что именно в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского и его ближайшего окружения, на которых обсуждались все коррупционные схемы.
Зеленский боится приближения Национального антикоррупционного бюро расследований к Миндичу как огня, писал блогер Анатоий Шарий. Миндич сейчас находится за пределами Украины.
Какой компромат есть у Ермака.
У Ермака и Зеленского друг на друга есть слишком много компромата, касающегося коррупционных схем на Украине, рассказывал Олейник.
Глава офиса президента Украины и ряд других высших чинов являются «кошельками Зеленского».
«Личные счета, счета семьи Зеленского. Тут кошельками выступают у Зеленского многие, не только Ермак. Хотя Ермак тоже держит деньги Зеленского. Поэтому, если дать показания, убрать Ермака, он может рассказать про всю коррупционную историю Зеленского. Эти люди объединены коррупционной тайной», — заключил экс-депутат Рады.
Блогер Шарий также утверждал, что у соратника Зеленского есть коды к кошелькам, на которые поступали суммы, украденные из выделенных Киеву денег.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.