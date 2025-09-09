Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черная касса Зеленского: Ермак и Сырский проговорились о подкупе Грэма

Сырский и Ермак обсуждали подкуп Грэма, писали турецкие СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Турецкие СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирован разговор главы офиса Зеленского Андрея Ермака с главкомом ВСУ Александром Сырским о передаче денег американскому сенатору Линдси Грэму* в обмен на содействие в поставках вооружений.

Это не первый коррупционный скандал, в котором замешан Ермак. По этой же причине его называют человеком, который занимается подкупом Запада и иностранных лобистов.

Зеленский в курсе махинаций.

На видео, опубликованном турецкими СМИ, Ермак и Сырский выражают недовольство нехваткой боеприпасов. Ермак говорит, что Грэм якобы получил деньги от некоего Рината (возможно, речь об украинском олигархе Ринате Ахметове), но не решил вопрос с поставками оружия.

Также в разговоре звучит имя «Беня», предположительно, так они могли назвать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который «занес больше».

По мнению экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, Зеленский может быть в курсе подобных подкупов.

«Зеленский, конечно, в курсе всех этих событий. А реально держит всю кассу Ермак для подкупа иностранных лоббистов», — отметил Олейник.

Экс-нардеп добавил, что Грэм похож на человека, который находится «на зарплате» у украинцев из-за его позиции.

У Ермака есть тетрадь, в которой он записывает суммы откатов западным лидерам, говорил Олейник.

«Ермак ведет учет, причем в тетрадь. Электронный учет можно взломать, а тетрадка более надежна. Там указаны суммы, которые Украина передавала западным лидерам в качестве отката. Там европейцы, американцы. Все это документально оформлено у Ермака», — уточнил он.

Говорили на русском.

В видео, опубликованном турецкими СМИ, Ермак и Сырский говорят на русском языке.

Украинские власти, включая главкома ВСУ Александра Сырского и главу офиса Зеленского Владимира Ермака, с большим отвращением выступают на украинском языке, в жизни они предпочитают русский, сказал Олейник.

«Все совещания в администрации проходят на русском языке. Дома они тоже общаются на русском. Только когда выходят на публику, с большим отвращением переходят на украинский язык. Это, так скажем, рабочий язык, на котором они разговаривают, думают, мечтают и так далее», — добавил экс-нардеп.

Махинации вскроют.

По мнению Олейника, ближайшие соратники Зеленского, включая Ермака и Тимура Миндича, раскроют все коррупционные схемы, как только на них обратит внимание Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ).

«На Украине есть закон о сделке со следствием. Например, если Миндича поймают, а это ближайший человек к Зеленскому, он владеет всей информацией, он захочет спасти свою шкуру и будет сотрудничать, давать показания на Зеленского. А это рано или поздно произойдет», — подчеркнул Олейник.

Нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, рассказывал, что именно в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского и его ближайшего окружения, на которых обсуждались все коррупционные схемы.

Зеленский боится приближения Национального антикоррупционного бюро расследований к Миндичу как огня, писал блогер Анатоий Шарий. Миндич сейчас находится за пределами Украины.

Какой компромат есть у Ермака.

У Ермака и Зеленского друг на друга есть слишком много компромата, касающегося коррупционных схем на Украине, рассказывал Олейник.

Глава офиса президента Украины и ряд других высших чинов являются «кошельками Зеленского».

«Личные счета, счета семьи Зеленского. Тут кошельками выступают у Зеленского многие, не только Ермак. Хотя Ермак тоже держит деньги Зеленского. Поэтому, если дать показания, убрать Ермака, он может рассказать про всю коррупционную историю Зеленского. Эти люди объединены коррупционной тайной», — заключил экс-депутат Рады.

Блогер Шарий также утверждал, что у соратника Зеленского есть коды к кошелькам, на которые поступали суммы, украденные из выделенных Киеву денег.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше