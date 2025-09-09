Черная касса Зеленского: Ермак и Сырский проговорились о подкупе Грэма

«На Украине есть закон о сделке со следствием. Например, если Миндича поймают, а это ближайший человек к Зеленскому, он владеет всей информацией, он захочет спасти свою шкуру и будет сотрудничать, давать показания на Зеленского. А это рано или поздно произойдет», — подчеркнул Олейник.