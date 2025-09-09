Закрепить по вертикали: Мишустин проверит исполнение путинских наказов на ВЭФ

Оперативное совещание Михаила Мишустина с заместителями ознаменовало фиксацию задач, которые поставил президент в ходе сессии ВЭФ.
Так, на реализацию мастер-планов развития городов Дальнего Востока будет направляться 5% от расходов профильных госпрограмм — персональное поручение главе Минфина Силуанову «обеспечить и взять на контроль». Об этом сообщает ТАСС.
Что касается ипотеки, то она будет распространена на вторичку там, где новых домов не строят. Эта инициатива давно требовала поддержки, так как далеко не весь макрорегиона застраивается так, как Владивосток — и для многих территорий такая ипотека актуальна.
Мишустин напомнил, что кредит по ставке 2% должен стать доступен многодетным семьям независимо от возраста родителей, а также всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики.
Ответственным за исполнение данного поручения назначен Марат Хуснуллин. Кроме того, Кабмин приступает к проработке единого режима преференций, который президент поручил запустить в ближайшее время.