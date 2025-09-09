Политолог Скачко: сбежавший с Украины Кулеба может осесть в Великобритании

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после побега может обосноваться в Великобритании, считает политолог Владимир Скачко.
«Скорее всего, он осядет в Великобритании, потому что именно британцы стали основным проводником и триггером вот этой вот политики превращения Украины в “анти-Россию”. И дело тут и в Борисе Джонсоне, который сорвал Стамбул 1.0 и все, что вот собственно Британия делает начиная с весны 2022 года», — отметил он в разговоре с aif.ru.
Политолог обратил внимание, на то, что экс-глава МИД Украины был одним из главных в команде тех, кто адаптировал эту политику на Украине, и много знает.
«Британцы могли его на время принять, чтобы под рукой был, на всякий случай. Если понадобится, то его и придушат где-нибудь там», — добавил он.
По мнению Скачко, Кулеба сбежал с Украины, опасаясь за свою безопасность и понимая, что в случае капитуляции Украины его может ждать судьба Риббентропа.
Как стало известно ранее, Кулеба заявил западным СМИ, что причиной его побега «как вор ночью» стал введенный Зеленским запрет на выезд для бывших дипломатов.