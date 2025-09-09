«Не можем себе позволить чужие войны»: Грин предложила вычеркнуть Киев из оборонного бюджета

«Это моя первая поправка — убрать 600 миллионов на Украину. Когда мы финансируем наши вооружённые силы, это должно быть только для американских вооружённых сил. Украина не входит в НАТО, и мы не обязаны её защищать», — заявила Грин в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.