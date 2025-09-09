Борис Джонсон зарабатывал на контактах в период работы премьером Британии

Напомним, в ноябре 2022 года газета The Observer написала, что Борис Джонсон мог снять свою кандидатуру с выборов главы Консервативной партии и главы правительства Британии из-за опасений потерять миллионные доходы от публичных выступлений и продажи мемуаров. Речь шла об избирательной кампании, в которой политик уступил Риши Сунаку (премьер-министр королевства с октября 2022 года до июля 2024 года).