Борис Джонсон зарабатывал на контактах в период работы премьером Британии

Журналисты получили доступ к переписке Бориса Джонсона в период с 2022 по 2024 годы.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава правительства Британии Борис Джонсон зарабатывал на контактах во время работы на этом посту, написала газета The Guardian.

Журналисты с помощью утечки данных смогли получить доступ к переписке политика в период с 2022 по 2024 годы. Кроме того, в их распоряжении оказались чеки, записи бесед и контакты Джонсона.

Авторы публикации предположили, что экс-премьер мог нарушить этические нормы и правила лоббирования, которым должны следовать лица, связанные с высшими государственными должностями.

Напомним, в ноябре 2022 года газета The Observer написала, что Борис Джонсон мог снять свою кандидатуру с выборов главы Консервативной партии и главы правительства Британии из-за опасений потерять миллионные доходы от публичных выступлений и продажи мемуаров. Речь шла об избирательной кампании, в которой политик уступил Риши Сунаку (премьер-министр королевства с октября 2022 года до июля 2024 года).

Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
