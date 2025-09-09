Песков рассказал, как Владимир Путин отмечает день рождения

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, как глава государства Владимир Путин обычно проводит свой день рождения. Президент РФ отметит 73-летие 7 октября. Владимир Путин в день рождения старается проводить время с семьей. Об этом его пресс-секретарь рассказал в беседе с ТАСС.
Дмитрий Песков добавил, что Владимир Путин также много общается с главами государств. Он пояснил, что 7 октября у президента РФ нередко бывают встречи с лидерами стран СНГ.
«Как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается “служебное празднование”, то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств», — уточнил Дмитрий Песков.
Он рассказал, что у Владимира Путина нет полноценного отпуска. Глава государства, по словам представителя Кремля, просто не может себе позволить оставить работу.