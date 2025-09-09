Красноярский край увеличивает финансирование социальной сферы после корректировки бюджета

Основные изменения в бюджете включают увеличение доходов на 17,8 млрд рублей, преимущественно за счет дополнительных поступлений НДПИ и доходов от размещения средств на депозитах. Это позволяет направить дополнительные средства на социальные нужды и снизить плановый дефицит.