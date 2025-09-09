Ричмонд
Красноярский край увеличивает финансирование социальной сферы после корректировки бюджета

На заседании президиума Правительства Красноярского края представлены итоги исполнения бюджета за восемь месяцев 2025 года и планы по его корректировке.

Как сообщил вице-премьер — министр финансов региона Владимир Бахарь, бюджет исполнен с профицитом в 8,2 млрд рублей при доходах в 302,6 млрд рублей.

Основные изменения в бюджете включают увеличение доходов на 17,8 млрд рублей, преимущественно за счет дополнительных поступлений НДПИ и доходов от размещения средств на депозитах. Это позволяет направить дополнительные средства на социальные нужды и снизить плановый дефицит.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков добавил: «Мы можем принять ряд решений, которые обсуждались с жителями. Дополнительные ресурсы направляются на поддержку образования, здравоохранения, ЖКХ, работу с талантами, помощь семьям участников СВО и детям-сиротам. Благодаря работе с федеральными органами власти удалось привлечь в бюджет более двух миллиардов рублей».

Ключевые направления дополнительного финансирования:

Здравоохранение: 3,9 млрд рублей на льготные лекарства и санавиацию;Образование: 0,7 млрд рублей на поддержку одаренных детей и модернизацию школ;ЖКХ: 2,1 млрд рублей на меры поддержки по оплате коммунальных услуг и 3,1 млрд рублей — субсидии ресурсоснабжающим организациям;Поддержка территорий: 1,7 млрд рублей на ремонт социальных объектов и благоустройство;Жилищные программы: обеспечение жильем детей-сирот.

Также предусмотрены средства на модернизацию Железногорской ТЭЦ в рамках казначейского инфраструктурного кредита. Корректировка бюджета утверждена правительством региона.