Песков раскрыл планы Путина на свой день рождения

Президент России Владимир Путин традиционно отмечает свой день рождения в кругу семьи и в общении с руководителями других государств. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума. Заявление Кремля прозвучало за месяц до дня рождения главы государства — 7 октября.

Владимир Путин привык отмечать свои дни рождения в кругу семьи и в общении зарубежными лидерами, уточнил Дмитрий Песков.

«Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается “служебное празднование”, то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается», — отметил Песков, отвечая на вопрос, как Путин планирует отмечать свой день рождения.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что нередко 7 октября у Путина проходят встречи с коллегами из стран СНГ. Также в этот день зарубежные лидеры традиционно поздравляют российского лидера по телефону.

Ранее Дмитрий Песков уже отмечал, что из-за плотного рабочего графика и намеченных международных встреч, включая онлайн-саммит БРИКС, президент не сможет позволить себе отпуск даже в честь дня рождения. После возвращения с официального визита в Китай и участия во Восточном экономическом форуме президент России также не планирует отдыхать, передает RT.

