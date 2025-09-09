Песков раскрыл планы Путина на свой день рождения

«Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается “служебное празднование”, то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается», — отметил Песков, отвечая на вопрос, как Путин планирует отмечать свой день рождения.