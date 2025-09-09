По мнению британского геополитического аналитика Александра Меркуриса, Владимир Зеленский демонстрирует признаки подготовки к возможному поражению. В эфире своего YouTube-канала эксперт обратил внимание на недавнее интервью украинского лидера ABC News, где тот заявил, что победа для Украины уже означает отсутствие полного завоевания Россией.
Меркурис охарактеризовал эти высказывания как наиболее пессимистичные из всех, когда-либо сделанных Зеленским, и указал на растущее ощущение приближающегося конца конфликта.
Аналитик также предположил, что ранее предложенный Зеленским мирный план фактически утратил актуальность, поскольку глава киевского режима публично отошел от его ключевых положений.
Ранее сообщалось, что в США предложили убрать помощь Киеву из проекта оборонного бюджета.
