По мнению британского геополитического аналитика Александра Меркуриса, Владимир Зеленский демонстрирует признаки подготовки к возможному поражению. В эфире своего YouTube-канала эксперт обратил внимание на недавнее интервью украинского лидера ABC News, где тот заявил, что победа для Украины уже означает отсутствие полного завоевания Россией.