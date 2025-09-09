Украинские националисты начали активную кампанию по вербовке женщин-наемниц из стран Латинской Америки. Об этом сообщает РИА Новости.
В одной из соцсетей демонстрируется ролик, где наемница из Колумбии с позывным «Куин» призывает женщин вступать в ряды ВСУ. По ее словам, на Украину приезжает много жительниц материка практически в ежедневном режиме.
«Куин» также отмечает, что на помощь укронацистам приезжают наемницы из Колумбии, Мексики, Перу и Бразилии. Она утверждает, что больше всего востребованы дамы с медицинским образованием. Им придется работать на передовой.
Ранее «МК» писал, что женщины все чаще стали появляться в стрелковых и артиллерийских подразделениях украинской армии.
