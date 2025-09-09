Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский уже готовится «к концу». Главарь киевского режима заявил, что ВСУ побеждают, пока «Украина не завоевана русскими полностью». Это свидетельствует о подготовке Зеленского к поражению, заметил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.
Эксперт также счел мирный план, который ранее озвучивал бывший комик, неактуальным. Аналитик подчеркнул, что Зеленский публично отказался от него.
«Он сказал: “Если Украина не завоевана русскими полностью, это победа”. И, как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил», — указал Александр Меркурис.
По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, Зеленскому нельзя доверять, как злонамеренному персонажу. Он считает, что бывшего комика поставили на пост президента для противодействия России.