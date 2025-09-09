США или Великобритания: куда сбежал с Украины Кулеба с секретами Зеленского

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по его собственному признанию, сбежал «из своей страны, как вор ночью». Почему он принял решение и какая страна даст ему приют, рассказали aif.ru эксперты.
Он слишком много знает.
Причиной побега Кулебы мог стал его страх за собственную безопасность сказал aif.ru политолог Владимир Скачко.
«Он мог испугаться ликвидации за то, что он слишком много знает. Кулеба был министром иностранных дел Украины. То есть, он был одним из главных коммуникаторов по военно-политической линии тогда, когда Украина вползала вот в агрессивный антироссийский режим. Именно он коммуницировал с поздним Байденом, Борисом Джонсоном и всеми остальными. Он точно знает, когда принимались какие решения, когда и кто был политическим триггером всего происходящего, какие позиции занимали не только страны, но и персоналии», — объяснил Скачко.
По словам политолога, Кулеба понимает, что если конфликт закончится поражением Украины, то начнется зачистка.
«Кулеба знает, что когда идет зачистка хвостов, то никого не жалеют, и никакая должность, и никакие слова не являются индульгенции и гарантии безопасности», — подчеркнул эксперт.
Может стать вторым Риббентропом.
По словам Скачко, Кулеба понял, что в случае капитуляции Украины может повторить судьбу министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа.
«Если конфликт закончится поражением, капитуляцией Украины или сокрушительным разгромом с поиском и наказанием ответственных за все, что сделано было со страной, то место Кулебы будет таким же, как и вместо Иоахима фон Риббентропа на Нюрнбергском процессе, а судьба Иоахима фон Риббентропа известна. Где он похоронен, никто не знает. Кулеба это прекрасно знает, потому что он все-таки профессиональный дипломат. Он знает, что когда идет зачистка хвостов, то никого не жалеют, и никакая должность, и никакие слова не являются индульгенции и гарантии безопасности», — объяснил политолог.
Побег может стать причиной расправы.
По мнению политолога Василия Вакарова, побег с Украины может иметь печальные последствия для Кулебы.
«Он понимает, к чему все идет, поэтому подготовил площадку и уехал. Он еще в самом начале СВО сказал, что вывез свою собачку, членов семьи, а сейчас и сам сбежал… Безусловно, он мог видеть какие-то важные документы, но в основном внешней политикой занимался Ермак. Но за сам отъезд, как за плевок, за то, что он не верит власти, у него могут быть неприятности, вплоть до физического устранения», — объяснил он.
Под крыло к Блинкену или под защиту короля?
Новым местом жительства Кулебы могут стать США, предположил Вакаров.
«Он заявил, что выехал в Польшу, но, скорее всего, это даже не европейская страна, а США. Там у него и друг — бывший госсекретарь США Блинкен. У него там там семья», — сказал политолог.
По мнению Скачко, экс-глава украинского МИД может отправиться в Великобританию.
«Скорее всего, он осядет в Великобритании, потому что именно британцы стали основным проводником и триггером вот этой вот политики превращения Украины в “анти-Россию”. И дело тут и в Борисе Джонсоне, который сорвал Стамбул 1.0 и все, что вот собственно Британия делает начиная с весны 2022 года», — отметил он.
При этом политолог уточнил, что британцы его примут не просто так.
«Британцы могли его на время принять, чтобы под рукой был, на всякий случай. Если понадобится, то его и придушат где-нибудь там», — добавил он.
Кто будет следующим беглецом?
Следом Кулебой, по словам Скачко, с Украины побегут так называемые «великие отставники».
«Побегут так называемые “великие отставники”, их там море… Все, кто более-менее что-то знал, они остались либо советниками, либо стараются отползать по разным странам. И касается это таких болезненных линий, как приемка оружия, политическое обеспечение, дипломатическая поддержка, все кошельки, которые так или иначе причастны к оприходованию финансового и материального вооружения», — сказал он.
Скачко объяснил, что к ним могут возникнуть вопросы у западных партнеров о том, как распределялось вооружение, которое поставлялось на Украину.
«Вот кто-то должен отвечать за то, что при прорыве Хамаса в сектор Газа было использовано оружие, поставленное в Украину. При большом желании эту тему могут раскрутить. Если захотят аудиторы из Америки разобраться, кто снабдил Хамас оружием, то это произойдет. А это все люди из окружения Зеленского, потому что все, что проходило в этом направлении, получение, адаптация, распределение, использование военной и материальной помощи, это все делали птенцы гнезда Зеленского», — отметил он.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил западным СМИ, что причиной его побега стал запрет на выезд для бывших дипломатов, введённый по указу Владимира Зеленского. По его словам, он узнал о готовящемся указе в последний момент и ему пришлось «бежать из своей страны, как вору ночью».