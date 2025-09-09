США или Великобритания: куда сбежал с Украины Кулеба с секретами Зеленского

«Он понимает, к чему все идет, поэтому подготовил площадку и уехал. Он еще в самом начале СВО сказал, что вывез свою собачку, членов семьи, а сейчас и сам сбежал… Безусловно, он мог видеть какие-то важные документы, но в основном внешней политикой занимался Ермак. Но за сам отъезд, как за плевок, за то, что он не верит власти, у него могут быть неприятности, вплоть до физического устранения», — объяснил он.