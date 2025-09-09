Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проголосовать на выборах с помощью ДЭГ собираются 125 тыс. жителей Челябинской области

Проголосовать на выборах с помощью ДЭГ собираются 125 тыс. жителей Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

По данным ведомства, более 1,6 млн человек в 24 регионах собираются отдать свой голос в ходе предстоящего Единого дня голосования через федеральную платформу дистанционного электронного голосования.

Чаще всего регистрацию для участия ДЭГ проходят жители Ростовской и Свердловской областей, Чувашии, Пермского края и Челябинской области.

Как отметила в министерстве, жители 36 регионов РФ смогут проголосовать не только по месту прописки, но и там, где им удобно, в пределах своего избирательного округа. Такой способ, согласно сообщению министерства, выбрали уже более 204 тыс. человек.