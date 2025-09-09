Проголосовать на выборах с помощью ДЭГ собираются 125 тыс. жителей Челябинской области

Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.
По данным ведомства, более 1,6 млн человек в 24 регионах собираются отдать свой голос в ходе предстоящего Единого дня голосования через федеральную платформу дистанционного электронного голосования.
Чаще всего регистрацию для участия ДЭГ проходят жители Ростовской и Свердловской областей, Чувашии, Пермского края и Челябинской области.
Как отметила в министерстве, жители 36 регионов РФ смогут проголосовать не только по месту прописки, но и там, где им удобно, в пределах своего избирательного округа. Такой способ, согласно сообщению министерства, выбрали уже более 204 тыс. человек.