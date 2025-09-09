Ричмонд
Нацгвардия Казахстана поддержала инициативы из Послания Президента

Военнослужащие Нацгвардии следят за Посланием Президента, передает DKNews.kz.

Источник: Ұлттық ұлан

Личный состав воинских частей регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан в прямом эфире наблюдает за оглашением ежегодного Послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

Солдаты и офицеры коллективно воспринимают озвученные в документе стратегические инициативы, уделяя особое внимание новым задачам, которые Глава государства обозначил в сфере развития страны.

По завершении трансляции в подразделениях пройдут разъяснительные мероприятия: командиры и руководство доведут до военнослужащих основные направления Послания и обсудят ключевые тезисы.