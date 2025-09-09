Нацгвардия Казахстана поддержала инициативы из Послания Президента

Личный состав воинских частей регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан в прямом эфире наблюдает за оглашением ежегодного Послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.
Солдаты и офицеры коллективно воспринимают озвученные в документе стратегические инициативы, уделяя особое внимание новым задачам, которые Глава государства обозначил в сфере развития страны.
По завершении трансляции в подразделениях пройдут разъяснительные мероприятия: командиры и руководство доведут до военнослужащих основные направления Послания и обсудят ключевые тезисы.