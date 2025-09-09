Губернатор Омской области рассказал, как продвигается ремонт СКК имени Блинова

Глава региона проинспектировал ход реконструкции спортивно-концертного комплекса, отметив, что обновлённый СКК вновь станет важным центром хоккейной жизни региона и основой для подготовки будущих чемпионов. Комплекс сохранит свою роль одного из символов спортивной жизни Омской области.