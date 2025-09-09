Ричмонд
Губернатор Омской области рассказал, как продвигается ремонт СКК имени Блинова

Глава региона проконтролировал работы в спортивном объекте.

Источник: правительство Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что ремонт СКК имени Виктора Блинова идёт стремительными темпами. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Глава региона проинспектировал ход реконструкции спортивно-концертного комплекса, отметив, что обновлённый СКК вновь станет важным центром хоккейной жизни региона и основой для подготовки будущих чемпионов. Комплекс сохранит свою роль одного из символов спортивной жизни Омской области.

Ремонт проводится при поддержке стратегических партнёров, а все этапы работ находятся под постоянным контролем губернатора.

Виталий Хоценко подчеркнул, что работы ведутся круглосуточно, и комплекс получает новую жизнь.

«Ремонт СКК имени Виктора Блинова идёт ударными темпами. Комплекс буквально на наших глазах получает новую жизнь и становится важным объектом хоккейной инфраструктуры», — отметил Хоценко.