Лукашенко: крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником — Днем Государственной независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.