Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником — Днем Государственной независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Без источника

«Под Вашим руководством страна демонстрирует впечатляющие результаты в социально-экономическом развитии, обеспечении региональной стабильности, продвижении глобальных инициатив», — говорится в поздравлении.

Президент заверил, что Минск дорожит крепкими белорусско-таджикскими отношениями, основанными на общем историческом прошлом, взаимном уважении, стремлении к миру и процветанию.

«Высоко ценю нашу многолетнюю дружбу и доверительный диалог. Убежден, что совместная плодотворная работа будет способствовать наращиванию темпов межгосударственного сотрудничества по всему спектру двусторонних контактов», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья и дальнейших свершений, а народу Таджикистана — счастья и благополучия.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше