Лукашенко: крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию

«Под Вашим руководством страна демонстрирует впечатляющие результаты в социально-экономическом развитии, обеспечении региональной стабильности, продвижении глобальных инициатив», — говорится в поздравлении.
Президент заверил, что Минск дорожит крепкими белорусско-таджикскими отношениями, основанными на общем историческом прошлом, взаимном уважении, стремлении к миру и процветанию.
«Высоко ценю нашу многолетнюю дружбу и доверительный диалог. Убежден, что совместная плодотворная работа будет способствовать наращиванию темпов межгосударственного сотрудничества по всему спектру двусторонних контактов», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья и дальнейших свершений, а народу Таджикистана — счастья и благополучия.