Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В базу «Миротворец» попал 13-летний школьник

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российский школьник внесен в скандально известную украинскую базу «Миротворец», его персональные данные опубликованы на сайте базы, выяснило РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Несовершеннолетний Руслан Г., как указано на сайте, совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, 13-летний мальчик «незаконно проник на территорию Украины».

Это не первый случай, когда «Миротворец» публикует данные несовершеннолетних. В августе сайт опубликовал данные двух подростков 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц., они оба учатся в российских учебных заведениях, их личные данные, включая место жительства и профили в соцсетях, опубликованы без их согласия.

В 2021-м в базу внесли данные юной журналистки из Луганска Фаины Савенковой. Тогда ей было всего 12 лет. Девочка выступила с видеообращением к Совбезу ООН в котором призвала защитить детей Донбасса.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».

Действия владельцев сайта «Миротворец» критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше