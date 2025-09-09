Украинские войска несут катастрофические потери в Харьковской области

Практически все подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в районе Волчанска Харьковской области утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их с передовой из-за отсутствия резервов для замены. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.