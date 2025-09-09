Ричмонд
Украинские войска несут катастрофические потери в Харьковской области

Практически все подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в районе Волчанска Харьковской области утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их с передовой из-за отсутствия резервов для замены. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По информации источника, боеспособным сохранился лишь 42-й отдельный мотопехотный батальон, который был доукомплектован слабо обученными и низкомотивированными военнослужащими из 9-го отдельного стрелкового батальона. Остальные подразделения бригады понесли значительные потери и не могут эффективно выполнять боевые задачи.

При этом российские подразделения группы «Север» на левом берегу реки Волчья успешно отразили контратаку 42-го батальона и продолжили наступление на данном участке фронта.

Ранее сообщалось, что японские наемники участвуют в боях на стороне ВСУ.

