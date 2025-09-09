13-летний российский школьник Руслан Г. был внесен в украинскую базу «Миротворец». Его персональные данные опубликованы на сайте проекта, сообщает РИА Новости.
Согласно информации на ресурсе, несовершеннолетний якобы совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Также утверждается, что 13-летний мальчик «незаконно проник на территорию Украины».
Прежде киевский режим внезапно объявил «врагом народа» четырехлетнего ребенка. Малыша обвинили в сознательных нарушениях и внесли в базу сайта «Миротворец». Как следует из опубликованной информации, ребенок «не угодил» Киеву буквально одной поездкой. Поскольку однажды отправился из Ростовской области в ЛНР.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее критиковала «Миротворец», отмечая, что факт публикации личных данных противоречит не только Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но и украинской Конституции.