Российские ударные дроны «Герань» нанесли удар возмездия по генштабу ВСУ после атаки укронацистов на Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, сообщает РИА Новости.
Глава Чечни отметил, что эти события были в октябре прошлого года. ВСУ атаковали беспилоником пустое здание университета. В ответ в сторону Украины полетели «Герани».
В результате с украинской стороны было 9 погибших и 17 раненых. Такие были результаты радиоперехвата, рассказал Кадыров. Он также отметил, что после удара по Гудермесу, было установлено, откуда был прилет.
Выяснилось, что управляли вражеским дроном из центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ. «В ту же ночь была ответка», добавил Кадыров.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.