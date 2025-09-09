Лукашенко подтвердил, что готов посетить КНДР

Лукашенко отметил, что с момента провозглашения суверенного государства в 1948 году КНДР прошла через многочисленные испытания. Они, по мнению белорусского лидера, только укрепили дух народа и позволили ему сохранить свою субъектность и уникальную идентичность.
По словам главы государства, история развития отношений между Минском и Пхеньяном является примером миролюбивого взаимодействия, которое основано на принципах дружбы, стремления к равноправному диалогу, схожести моральных и культурных ценностей.
С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень.
Президент также рассчитывает, что дальнейшее сотрудничество и совместная работа в международных организациях принесут пользу обоим народам и будут способствовать росту доверия и взаимопонимания между двумя государствами.
Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну здоровья и новых достижений, а гражданам Корейской Народно-Демократической Республики — мира и процветания.
Недавняя встреча
На минувшей неделе в Пекине прошли мероприятия в честь 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и во Второй мировой войне. В них вместе с другими главами государств принимали участие Александр Лукашенко и Ким Чен Ын.
До начала военного парада многие зарубежные лидеры успели пообщаться между собой, в том числе побеседовали лидеры Беларуси и КНДР. В частности, Ким Чен Ын пригласил белорусского президента посетить его страну «в любое удобное время».