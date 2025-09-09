«Небо кишело дронами»: бойцы «Востока» рассказали о штурме Новоселовки Днепропетровской области

— Мы заметили «опорник» в лесопосадке. Осмотрели наличие пулеметных точек, понаблюдали за противником. Наша двойка открыла огонь, тем самым привлекли внимание. Пока враг на нас отвлекся, другие двойки подошли к окопу с другой стороны. Так и взяли, — вспоминает «Икона».