Китай успешно вывел на орбиту 11 спутников для автопроизводителя Geely

Спутники предназначены для тестирования технологий автономного вождения и межтранспортной связи.

Источник: Аргументы и факты

Китай успешно осуществил запуск 11 спутников, предназначенных для автопроизводителя Geely Automotive, с морской платформы. Об этом сообщило Китайское агентство по освоению космоса (CASC).

Запуск ракеты Jielong-3 произошел 9 сентября в Желтом море вблизи города Жичжао, провинция Шаньдун. Спутники предназначены для тестирования технологий автономного вождения и межтранспортной связи, а также для мониторинга океана.

Ракета Jielong-3, разработанная Первым научно-исследовательским институтом CASC, представляет собой четырехступенчатую твердотопливную ракету длиной 31 метр и диаметром головного обтекателя 3,35 метра. Она способна доставлять на орбиту высотой 500 километров до 1,5 тонн полезной нагрузки. Это уже пятая спутниковая группировка Geely, запущенная в рамках национальной космической программы Китая.