Китай успешно вывел на орбиту 11 спутников для автопроизводителя Geely

Ракета Jielong-3, разработанная Первым научно-исследовательским институтом CASC, представляет собой четырехступенчатую твердотопливную ракету длиной 31 метр и диаметром головного обтекателя 3,35 метра. Она способна доставлять на орбиту высотой 500 километров до 1,5 тонн полезной нагрузки. Это уже пятая спутниковая группировка Geely, запущенная в рамках национальной космической программы Китая.