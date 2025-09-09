ВСУ ночью атаковали шесть российских регионов

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь предотвратили атаку ВСУ на шесть российских регионов. Был уничтожен 31 вражеский беспилотник, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 8 сентября 2025 года до 7.00 мск 9 сентября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в официальном сообщении Минобороны.
Половину воздушных целей противника перехватили над акваторией Черного моря. Семь беспилотников ВСУ уничтожили над Белгородской областью. Три БПЛА пытались атаковать Курский регион.
Еще по два дрона было выпущено в сторону Республик Крым и Краснодарского края. По одному беспилотнику ПВО ликвидировала на Тамбовской и Воронежской областями, пояснили в военном ведомстве.
Ранее «МК» писал, что в ответ на террористические атаки укронацистов российские «Герани» ударили по генштабу ВСУ.
