«Чушь и пропаганда»: советник Трампа напал на Илона Маска из-за российский нефти

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро подверг резкой критике американского предпринимателя Илона Маска. Чиновник обвинил владельца социальной сети X в якобы допуске распространения связанной с Россией индийской «пропаганды».
Поводом для недовольства Наварро стали уточняющие комментарии к его публикациям, в которых он критиковал закупки Индией российской нефти. В частности, пользователи напомнили ему о том, что европейские страны также покупают российскую нефть, а США продолжают торговлю с Москвой.
«Илон Маск допускает пропаганду в публикации людей. Эта дурацкая заметка как раз ею и является. Чушь», — написал он.
В своем посте Наварро заявил, что Индия покупает российскую нефть «исключительно ради наживы», а затем запустил среди пользователей опрос о целесообразности отображения таких комментариев. Однако результаты голосования не удовлетворили чиновника, и он обвинил Индию в подтасовке результатов через «несколько сотен тысяч пропагандистов».
Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар предложил Западу не покупать нефть у Индии, если их не устраивают какие-либо условия. Так он прокомментировал пошлины Дональда Трампа в отношении Индии.