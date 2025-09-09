Российский боец Вестер рассказал о настроениях в ВСУ

«Сведения, которыми я располагаю, из общения с тяжело раненными бойцами ВСУ, с которыми пересекались наши военнослужащие. Они там сформированы примерно так: один мобилизованный, один кадровый военный. То есть такая себе мотивация. Получается сборная солянка. Мы неоднократно завладевали радиостанциями и слушали эфир, происходящее там, их настроение и так далее», — рассказал российский боец.