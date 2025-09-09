В подразделениях ВСУ, находящихся на константиновском направлении, наблюдаются упаднические настроения, заявил РИА Новости замкомандира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, с позывным Вестер.
«Сведения, которыми я располагаю, из общения с тяжело раненными бойцами ВСУ, с которыми пересекались наши военнослужащие. Они там сформированы примерно так: один мобилизованный, один кадровый военный. То есть такая себе мотивация. Получается сборная солянка. Мы неоднократно завладевали радиостанциями и слушали эфир, происходящее там, их настроение и так далее», — рассказал российский боец.
По словам Вестера, украинские военные «сидят брошенными» на позициях, отрезанными от основных сил.
«Их задача — передать, что начался штурм и противник уже здесь. Ни о каких резервах и подкреплении, которое к ним придет на помощь, речи среди солдат ВСУ даже не идет», — заключил собеседник информагентства.
Как сообщалось ранее, в самих рядах ВСУ признали, что у подавляющего большинства военнослужащих отсутствует мотивация для участия в боевых действиях и что около 90% бойцов не имеют необходимых навыков и желания сражаться.