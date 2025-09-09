В МИД рассказали, внесет ли Россия взнос в бюджет ОБСЕ на 2026 год

Москва готова платить только за политический продукт, который ее устроит. Таким образом директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ответил на вопрос о том, внесет ли российская сторона взнос в бюджет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2026 год.
«Мы готовы покупать только тот политический продукт, который нас устраивает… Проект сводного бюджета на 2026 год будет представлен в октябре. Посмотрим, удастся ли его согласовать», — сказал он в беседе с РИА Новости.
По его словам, сегодня деятельность ОБСЕ «полностью парализована». Масленников отметил «неуемное желание» западных стран «свести любые дискуссии по повестке дня к украинскому сюжету».
Дипломат считает, что шансы на будущее у организации, скорее всего, есть, но при условии, если она сумеет адаптироваться к изменившимся геополитическим реалиям.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад уничтожает ОБСЕ, а Россия пока не знает, как с этим быть. Глава российского внешнеполитического ведомства обратил особое внимание на то, что организация хранит «гробовое молчание», глядя на действия киевского режима.