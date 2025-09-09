В МИД рассказали, внесет ли Россия взнос в бюджет ОБСЕ на 2026 год

Москва готова платить только за политический продукт, который ее устроит. Таким образом директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ответил на вопрос о том, внесет ли российская сторона взнос в бюджет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2026 год.