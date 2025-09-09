Ричмонд
В Афганистане министерство добродетели и предотвращения порока задержало колдунов

Сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана совместно с правоохранительными органами задержали трех человек, подозреваемых в занятии колдовством в провинциях Балх и Нангархар.

Сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана совместно с правоохранительными органами задержали трех человек, подозреваемых в занятии колдовством в провинциях Балх и Нангархар. Как сообщает пресс-служба ведомства, задержания произошли во время проведения подозреваемыми магических ритуалов при наличии у них специальных инструментов и книг по оккультизму.

После завершения предварительного расследования все обвиняемые были переданы судебным органам для дальнейшего разбирательства в соответствии с нормами шариата. По информации министерства, задержанные своими действиями вызывали рознь и раздор среди местных семей.

Местные жители провинций Балх и Нангархар положительно оценили действия властей, отметив, что в прошлые годы колдуны вводили людей в заблуждение и вымогали крупные суммы денег. Благодаря деятельности министерства, это явление постепенно сокращается, и общество очищается от практик, противоречащих исламским нормам.

Ранее сообщалось, что задержанный в Афганистане российский ученый возвращается в Россию.

