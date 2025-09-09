В Афганистане министерство добродетели и предотвращения порока задержало колдунов

Сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана совместно с правоохранительными органами задержали трех человек, подозреваемых в занятии колдовством в провинциях Балх и Нангархар. Как сообщает пресс-служба ведомства, задержания произошли во время проведения подозреваемыми магических ритуалов при наличии у них специальных инструментов и книг по оккультизму.