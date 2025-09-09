Ричмонд
Кадыров рассказал об ударе возмездия по Генштабу ВСУ в Киеве в 2024-м

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл детали атаки 2024 года, когда российские «Герани» нанесли удар возмездия по центру управления беспилотниками в Киеве. Именно оттуда велось управление дроном, атаковавшим Российский университет спецназа в Гудермесе.

Источник: Life.ru

«В ту же ночь была ответка. Как только установили, откуда управляли дроном, по этому объекту прилетели две “Герани”. Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры: там говорили о девяти погибших и 17 раненых. С нашей стороны жертв не было», — отметил Кадыров в беседе с РИА «Новости».

Он напомнил, что в конце октября 2024 года крыша пустующего здания на территории РУС загорелась после удара украинского БПЛА. Никто не пострадал. Уже на следующий день российские дроны нанесли удар возмездия по объекту в Киеве.

Ранее Life.ru писал, что в Чечню приходят десятки писем с Украины. Женщины, потерявшие связь с сыновьями или мужьями, воюющими в рядах ВСУ, ищут помощи у Рамзана Кадырова. Они обращаются к нему напрямую, и просят найти хоть какую-то информацию о пропавших.

