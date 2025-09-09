В Японии хотят сближения с Россией

Совместные российско-японские исследования на Курильских островах проводились до 2020 года, когда программа безвизовых обменов была приостановлена из-за пандемии. В 2022 году Россия прекратила переговоры по мирному договору и совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в ответ на антироссийские санкции Японии.