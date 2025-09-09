Оперативно исполнить задачи Послания пообещали в правительстве

Президент вчера поручил в течение трех лет превратить Казахстан в полноценное цифровое государство, о чем и напомнил премьер.
Это мощный импульс для дальнейшего форсированного инновационного развития нашей страны, а также для будущего Казахстана в технологическом прогрессе. Поэтому президент поставил стратегическую задачу по превращению Казахстана в течение трех лет в полноценное цифровое государство.
По его мнению, масштабная цифровизация и активное внедрение технологий ИИ позволят выстроить современную технологичную систему государственного управления.
Цифровой подход к государственной системе, как отметил глава государства, многократно повысит ее прозрачность, эффективность и человекоцентричность. Сквозная цифровизация наряду с диверсификацией обеспечит модернизацию всей экономики и повысит конкурентоспособность Казахстана на мировой арене. Правительство сконцентрировано на оперативном исполнении поставленных в Послании задач.
8 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу страны. Согласно поручению Токаева, в Казахстане появится Центр регуляторного интеллекта.