Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС раскрыли значение отставки правительства Франции

Геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил в социальной сети X о приближающемся крахе технократического либерализма во Франции и приходе к власти более радикальных политических сил.

Геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил в социальной сети X о приближающемся крахе технократического либерализма во Франции и приходе к власти более радикальных политических сил.

По его мнению, отставка нынешнего правительства знаменует начало трансформации западной политической системы в сторону постмодернистских левых движений, основанных на идентичности.

Кошкович охарактеризовал этот процесс как «триумф Маркса, восставшего из могилы» и призвал каждого европейца к борьбе с этими силами. Аналитик предупредил, что новые политические тенденции представляют серьезную угрозу для традиционных европейских ценностей.

«Во Франции уходит в отставку очередное игрушечное правительство. Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе», — написал Кошкович.

Ранее сообщалось, что в заявлении Зеленского заметили неожиданную деталь.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.