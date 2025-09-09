Мэр Нэмуро предложил возобновить сотрудничество Японии с РФ по сейсмологии

Мэр японского города Нэмуро Масатоси Исигаки выразил мнение о необходимости возобновления сотрудничества между Россией и Японией в области сейсмологии и мониторинга цунами.
По его словам, это позволит повысить безопасность жителей обеих стран и способствовать диалогу между Токио и Москвой. Глава города, расположенного в самой северной префектуре Хоккайдо, подчеркнул важность взаимодействия в этих сферах.
«Раньше в рамках безвизовых обменов эксперты в области сейсмологии, вулканологии и исследований цунами проводили взаимные визиты, геологические наблюдения, инспектировали наблюдательные пункты и проводили обмены между экспертами», — приводит его слова ТАСС.
Благодаря совместным исследованиям, например, путем установки дополнительного оборудования для наблюдения за цунами на Японском архипелаге можно взаимно оперативно отслеживать возникновение и приближение цунами и вместе обеспечить безопасность жителей, при этом способствуя масштабному реагированию на стихийные бедствия, добавил Исигаки.