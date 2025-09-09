Лукашенко сказал о впечатляющих результатах Таджикистана

Как сообщает пресс-служба президента, в своем обращении от имени белорусского народа и от себя лично, Александр Лукашенко отметил выдающиеся достижения Таджикистана под руководством Эмомали Рахмона. Подчеркивается впечатляющий прогресс страны в социально-экономической сфере, ее вклад в региональную стабильность и продвижение международных инициатив.