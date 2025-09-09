Лукашенко сказал о впечатляющих результатах Таджикистана. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Президента Беларуси Александра Лукашенко, адресованной Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю Дня Государственной независимости.
Как сообщает пресс-служба президента, в своем обращении от имени белорусского народа и от себя лично, Александр Лукашенко отметил выдающиеся достижения Таджикистана под руководством Эмомали Рахмона. Подчеркивается впечатляющий прогресс страны в социально-экономической сфере, ее вклад в региональную стабильность и продвижение международных инициатив.
В своем поздравлении Александр Лукашенко также подчеркнул приверженность Минска крепким белорусско-таджикским связям, основанным на общности исторических корней, взаимном уважении и стремлении к миру и процветанию. Президент выразил высокую оценку многолетней дружбе и доверительному диалогу, выразив уверенность в дальнейшем наращивании двустороннего сотрудничества во всех областях.
Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону крепкого здоровья и успехов в его деятельности, а народу Таджикистана — счастья и благополучия.
Ранее Лукашенко сказал, чего не хватает даже членам правительства Беларуси.
А накануне Лукашенко назначил нового главу миграционной службы МВД.
Также мы сообщали, что власти Минска ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста в Беларуси.