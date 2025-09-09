Миротворец* внёс в базу 13-летнего школьника из России

Публикация личных данных несовершеннолетних на «Миротворце»* происходит не впервые. Ранее в базу включались российские школьники, в том числе юная журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Сайт регулярно подвергается критике со стороны правозащитников, международных организаций и МИД России за распространение персональной информации и угрозы в адрес указанных лиц.