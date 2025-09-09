Около 140 тыс. жителей Челябинской области проголосуют дистанционно

Итоговую цифру озвучили в избиркоме.
«В понедельник, 8 сентября, завершилась подача заявлений на участие в ДЭГ на выборах, назначенных на единый день голосования, 14-го. На портале “Госуслуги” избирателями Южного Урала подано 139 тыс. 508 заявлений», — говорится в комментарии.
Онлайн-голосование продлится с 8:00 12 сентября до 20:00 14 сентября 2025 года (круглосуточно).
«Те избиратели, который подали заявление на ДЭГ, принять участие в традиционном голосовании — на избирательном участке — не смогут», — добавили в избирательной комиссии региона.