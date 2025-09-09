Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ

Российские подразделения осуществили прорыв обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Чунашино к юго-востоку от Покровска (Донецкая Народная Республика).

Российские подразделения осуществили прорыв обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Чунашино к юго-востоку от Покровска (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ТАСС.

По его словам, штурмовые группы российских войск не только прорвали оборонительные рубежи противника, но и расширили зону контроля на данном участке фронта.

Кимаковский также отметил, что украинская сторона несет значительные потери в этом районе.

Ранее сообщалось, что украинские войска несут катастрофические потери в Харьковской области.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.