Российские подразделения осуществили прорыв обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Чунашино к юго-востоку от Покровска (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ТАСС.
По его словам, штурмовые группы российских войск не только прорвали оборонительные рубежи противника, но и расширили зону контроля на данном участке фронта.
Кимаковский также отметил, что украинская сторона несет значительные потери в этом районе.
Ранее сообщалось, что украинские войска несут катастрофические потери в Харьковской области.
