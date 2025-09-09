Ричмонд
В МИД РФ заявили о неизбежном ответе РФ на ограничения дипломатов в ЕС

Москва адекватно ответит при ограничении ЕС движения дипломатов, заявил Масленников.

Источник: Комсомольская правда

Россия предпримет адекватные ответные меры в случае введения Европейским союзом ограничений на передвижение российских дипломатов. Об этом РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Нельзя исключать, что инициируемые отдельными странами-членами ЕС дискриминационные меры в отношении наших дипломатов, аккредитованных на их территории, могут быть введены в действие», — указал он.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, российская сторона внимательно отслеживает развитие ситуации. В случае реализации ограничительных мер ответные шаги со стороны России будут выверенными, адекватными и неизбежными.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что ЕС готовит 19-й пакет санкций против России, который может ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.