МИД: Москва ответит при ограничении ЕС движения дипломатов

«Мы внимательно следим за развитием ситуации и не исключаем, что некоторые страны-члены ЕС могут принять дискриминационные меры в отношении наших дипломатов. В случае введения таких мер, это будет расценено как явный акт конфронтации. Если это произойдёт, мы, как в случае с другими незаконными односторонними действиями Брюсселя, будем вынуждены предпринять взвешенные, адекватные и неизбежные ответные меры», — отметил Масленников.