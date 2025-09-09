Ричмонд
МИД: Москва ответит при ограничении ЕС движения дипломатов

В рамках 19-го пакета санкций Евросоюз может запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне.

Источник: Аргументы и факты

Если Евросоюз примет решение ограничить передвижения российских дипломатов, Россия будет вынуждена предпринять адекватные ответные меры, заявил РИА Новости Владислав Масленников, директор департамента европейских проблем МИД РФ.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации и не исключаем, что некоторые страны-члены ЕС могут принять дискриминационные меры в отношении наших дипломатов. В случае введения таких мер, это будет расценено как явный акт конфронтации. Если это произойдёт, мы, как в случае с другими незаконными односторонними действиями Брюсселя, будем вынуждены предпринять взвешенные, адекватные и неизбежные ответные меры», — отметил Масленников.

Ранее издание Politico, ссылаясь на слова главы МИД Чехии Яна Липавского, сообщило, что в рамках нового пакета санкций ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны.

