FT: Украина столкнется с нехваткой средств ПВО на фоне замедления поставок США

«Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы», — заявил газете источник, осведомленный о поставках США средств ПВО на Украину. Подобное «замедление снабжения особенно тревожно, поскольку другие ракеты, закупаемые напрямую у производителей в рамках отдельной программы “Инициатива по обеспечению безопасности Украины”, производятся партиями, что приводит к перерывам между поставками, говорится в публикации.