«Ведомости»: главе Генштаба Герасимову продлен срок службы

Валерий Герасимов был назначен начальником Генштаба — первым замминистра обороны в ноябре 2012 года. За все постсоветское время он прослужил на этом посту дольше всех других начальников Генштаба — почти 13 лет. В 2021 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.