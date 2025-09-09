Главные новости 9 сентября 2025 года

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин свой день рождения старается проводить с семьей, но чаще у него получается «служебное празднование». По словам представителя Кремля, президент России в свой праздник общается с лидерами других стран и проводит встречи. 7 октября 2025 года Путину исполнилось 73 года.