Главные новости 9 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 9 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 сентября 2025.

ВСУ атаковали Донецк и Макеевку

Источник: РИА "Новости"

Вечером 8 сентября украинские войска нанесли удары по Донецку и Макеевке ракетами Storm Shadow, ударными БПЛА, реактивными ракетами, дронами «Паляница». В результате обстрела два человека погибли, 16 получили ранения. Повреждены 18 домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры.

Песков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин свой день рождения старается проводить с семьей, но чаще у него получается «служебное празднование». По словам представителя Кремля, президент России в свой праздник общается с лидерами других стран и проводит встречи. 7 октября 2025 года Путину исполнилось 73 года.

Стало известно, что Борис Джонсон использовал связи как бизнес-актив

Борис Джонсон, после того как покинул пост премьер-министра Великобритании, использовал контакты в политических и деловых кругах для личного обогащения. Он продвигал интересы частных лиц с помощью чиновников. Также The Guardian узнала, что Джонсон получил £200 тыс. после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

В США назвали страны БРИКС вампирами

Советник американского президента Петер Наварро в интервью журналистам назвал страны БРИКС вампирами. Он объяснил, что государства объединения, поставляя свою продукцию в США, «высасывают кровь недобросовестными торговыми практиками» из страны. Наварро считает, что БРИКС не будет прочным блоком из-за «ненависти» участников друг к другу.

Британия отказалась признать геноцид Израиля в Газе

Правительство Великобритании пришло к выводу, что действия Израиля в секторе Газа не являются геноцидом. В Лондоне объяснили, что геноцидом следует называть только преступление при наличии намерения уничтожить какую-либо группировку. По мнению британского кабмина, Израиль такого намерения не имеет.