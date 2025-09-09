Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 сентября 2025.
ВСУ атаковали Донецк и Макеевку
Песков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин свой день рождения старается проводить с семьей, но чаще у него получается «служебное празднование». По словам представителя Кремля, президент России в свой праздник общается с лидерами других стран и проводит встречи. 7 октября 2025 года Путину исполнилось 73 года.
Стало известно, что Борис Джонсон использовал связи как бизнес-актив
Борис Джонсон, после того как покинул пост премьер-министра Великобритании, использовал контакты в политических и деловых кругах для личного обогащения. Он продвигал интересы частных лиц с помощью чиновников. Также The Guardian узнала, что Джонсон получил £200 тыс. после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
В США назвали страны БРИКС вампирами
Советник американского президента Петер Наварро в интервью журналистам назвал страны БРИКС вампирами. Он объяснил, что государства объединения, поставляя свою продукцию в США, «высасывают кровь недобросовестными торговыми практиками» из страны. Наварро считает, что БРИКС не будет прочным блоком из-за «ненависти» участников друг к другу.
Британия отказалась признать геноцид Израиля в Газе
Правительство Великобритании пришло к выводу, что действия Израиля в секторе Газа не являются геноцидом. В Лондоне объяснили, что геноцидом следует называть только преступление при наличии намерения уничтожить какую-либо группировку. По мнению британского кабмина, Израиль такого намерения не имеет.