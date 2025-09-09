Российские войска прорвали оборону ВСУ под Красноармейском

Крановоармейск имеет ключевое стратегическое значение как крупный транспортный и логистический узел. Через город проходят критически важные автомобильные и железнодорожные магистрали. Эти пути жизненно необходимы для военного снабжения, переброски войск и гражданского сообщения. Также город является важным тыловым центром для размещения резервов, складов и командных пунктов.