Российские войска прорвали оборону ВСУ под Красноармейском

Вооружённые Силы РФ прорвали оборонительные рубежи ВСУ в районе населённого пункта Чунаши к юго-востоку от Красноармейска. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

«У Чунышина наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», — сказал Кимаковский.

Советник главы республики добавил, что украинская сторона несёт на данном участке фронта значительные потери личного состава и техники. Наступление российских подразделений продолжает развиваться в соответствии с планами командования.

Ранее сообщалось, что гарнизоны ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове взяты под полный огневой контроль.

Крановоармейск имеет ключевое стратегическое значение как крупный транспортный и логистический узел. Через город проходят критически важные автомобильные и железнодорожные магистрали. Эти пути жизненно необходимы для военного снабжения, переброски войск и гражданского сообщения. Также город является важным тыловым центром для размещения резервов, складов и командных пунктов.