«У Чунышина наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», — сказал Кимаковский.
Советник главы республики добавил, что украинская сторона несёт на данном участке фронта значительные потери личного состава и техники. Наступление российских подразделений продолжает развиваться в соответствии с планами командования.
Ранее сообщалось, что гарнизоны ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове взяты под полный огневой контроль.
Крановоармейск имеет ключевое стратегическое значение как крупный транспортный и логистический узел. Через город проходят критически важные автомобильные и железнодорожные магистрали. Эти пути жизненно необходимы для военного снабжения, переброски войск и гражданского сообщения. Также город является важным тыловым центром для размещения резервов, складов и командных пунктов.