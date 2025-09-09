Сам виноват: подражающий Трампу экстравагантный президент получил мощный удар

Аргентинцы нанесли избирательный удар по сотрясаемому скандалами правлению Хавьера Милея. Президент южноамериканской республики назвал выборы в провинции Буэнос-Айрес, в которых приняли участие 40% избирателей, «битвой не на жизнь, а на смерть», но набрал лишь 34% голосов.
Президент Аргентины Хавьер Милей потерпел самое серьезное поражение на выборах с момента вступления в должность, поскольку столкнулся с самым серьезным коррупционным скандалом в своей администрации и признаками замедления экономического роста, пишет The Guardian.
На прошедших в воскресенье выборах в местные законодательные органы провинции Буэнос-Айрес, где проживает почти 40% избирателей страны, коалиция, возглавляемая экстравагантным самозваным «анархо-капиталистом», потерпела поражение от оппозиции с результатом 47% против 34%.
Результат мог бы быть тривиальным, если бы сам Милей не придавал общенационального значения голосованию и даже не придавал значения плебисциту в отношении своего правительства, ранее описав его как «битву не на жизнь, а на смерть» с оппозицией, констатирует The Guardian.
Аналитики говорят, что помимо общественного недовольства экономическим кризисом, Милей сильно пострадал из-за недавнего раскрытия предполагаемой коррупционной схемы, в которой участвовала влиятельная сестра президента Карина.
«Это еще не худший момент для правительства Милея, но начало его наихудшего периода», — комментирует социолог Хуан Габриэль Токатлян, отметив, что 26 октября президент столкнется с еще более сложной задачей — на промежуточных выборах ему предстоит обновить половину нижней палаты и треть сената.
Президент Милей признал «явное поражение» и признал, что допустил неконкретные «политические ошибки», которые «мы примем, обработаем и исправим».
Но он сказал, что «ни на миллиметр не отступит в политике правительства». Курс, по его словам, не только подтвержден: «Мы будем ускорять и углублять его еще больше».
На воскресных выборах на карту были поставлены только места в провинции Буэнос-Айрес, не включая одноименную столицу. В мае в провинции прошли выборы, на которых победила президентская партия.
С момента вступления в должность в декабре 2023 года Милей сократил государственные расходы, уволил десятки тысяч государственных служащих и провел масштабную кампанию по дерегулированию. Но в последние месяцы у него все пошло наперекосяк, напоминает The Guardian.
«Экономика недостаточно развилась, инфляция не была существенно снижена, а заработная плата практически заморожена», — отмечает Хуан Габриэль Токатлян, профессор международных отношений Университета Торкуато ди Телла в Буэнос-Айресе.
Правительство столкнулось с крахом криптовалюты после того, как президент запустил малоизвестный токен под названием $Libra, стоимость которого резко возросла после его одобрения, а затем резко упала, что вызвало десятки уголовных исков о мошенничестве.
Милей также наложил вето на законопроекты, которые должны были увеличить пенсии и пособия по инвалидности, но на прошлой неделе национальный конгресс предпринял шаг, которого не было более 20 лет, и отменил вето президента.
Признаки растущей непопулярности Милея уже были очевидны, когда почти две недели назад демонстранты забросали его камнями во время предвыборной кампании в воскресенье, напоминает The Guardian.
Издание приводит пример 57-летнего Алехандро Даниэль Понс, архитектора из Мар-дель-Плата, который голосовал за Милея на президентских выборах 2023 года, но решил не голосовать в воскресенье, поскольку не хотел поддерживать ни президентскую партию, ни оппозицию.
«Милей должен продолжать править, потому что он действительно разбирается в экономике, но он зашел слишком далеко, оказывая давление на простых людей. Теперь эта ошибка вернулась, чтобы преследовать его на выборах», — сказал Понс.
Явка избирателей составила почти 65% — примерно на 10% ниже, чем на предыдущих местных выборах. По словам Токатляна, те, кто остался в стороне, были именно теми избирателями, которые в 2023 году поддержали Милея в борьбе за перонизм — название, данное главному левому движению Аргентины в честь бывшего президента генерала Хуана Доминго Перона и его жены Евы.
«На этот раз гнев направлен на правительство», — сказал эксперт.
Студентка университета Валентина Виллагра, 27 лет, рассказала, что найти работу стало чрезвычайно сложно, а те рабочие места, которые существуют, предлагают очень низкую заработную плату.