Сам виноват: подражающий Трампу экстравагантный президент получил мощный удар

Аргентинцы нанесли избирательный удар по сотрясаемому скандалами правлению Хавьера Милея.

Аргентинцы нанесли избирательный удар по сотрясаемому скандалами правлению Хавьера Милея. Президент южноамериканской республики назвал выборы в провинции Буэнос-Айрес, в которых приняли участие 40% избирателей, «битвой не на жизнь, а на смерть», но набрал лишь 34% голосов.

Президент Аргентины Хавьер Милей потерпел самое серьезное поражение на выборах с момента вступления в должность, поскольку столкнулся с самым серьезным коррупционным скандалом в своей администрации и признаками замедления экономического роста, пишет The Guardian.

На прошедших в воскресенье выборах в местные законодательные органы провинции Буэнос-Айрес, где проживает почти 40% избирателей страны, коалиция, возглавляемая экстравагантным самозваным «анархо-капиталистом», потерпела поражение от оппозиции с результатом 47% против 34%.

Результат мог бы быть тривиальным, если бы сам Милей не придавал общенационального значения голосованию и даже не придавал значения плебисциту в отношении своего правительства, ранее описав его как «битву не на жизнь, а на смерть» с оппозицией, констатирует The Guardian.

Аналитики говорят, что помимо общественного недовольства экономическим кризисом, Милей сильно пострадал из-за недавнего раскрытия предполагаемой коррупционной схемы, в которой участвовала влиятельная сестра президента Карина.

«Это еще не худший момент для правительства Милея, но начало его наихудшего периода», — комментирует социолог Хуан Габриэль Токатлян, отметив, что 26 октября президент столкнется с еще более сложной задачей — на промежуточных выборах ему предстоит обновить половину нижней палаты и треть сената.

Президент Милей признал «явное поражение» и признал, что допустил неконкретные «политические ошибки», которые «мы примем, обработаем и исправим».

Но он сказал, что «ни на миллиметр не отступит в политике правительства». Курс, по его словам, не только подтвержден: «Мы будем ускорять и углублять его еще больше».

На воскресных выборах на карту были поставлены только места в провинции Буэнос-Айрес, не включая одноименную столицу. В мае в провинции прошли выборы, на которых победила президентская партия.

С момента вступления в должность в декабре 2023 года Милей сократил государственные расходы, уволил десятки тысяч государственных служащих и провел масштабную кампанию по дерегулированию. Но в последние месяцы у него все пошло наперекосяк, напоминает The Guardian.

«Экономика недостаточно развилась, инфляция не была существенно снижена, а заработная плата практически заморожена», — отмечает Хуан Габриэль Токатлян, профессор международных отношений Университета Торкуато ди Телла в Буэнос-Айресе.

Правительство столкнулось с крахом криптовалюты после того, как президент запустил малоизвестный токен под названием $Libra, стоимость которого резко возросла после его одобрения, а затем резко упала, что вызвало десятки уголовных исков о мошенничестве.

Милей также наложил вето на законопроекты, которые должны были увеличить пенсии и пособия по инвалидности, но на прошлой неделе национальный конгресс предпринял шаг, которого не было более 20 лет, и отменил вето президента.

Признаки растущей непопулярности Милея уже были очевидны, когда почти две недели назад демонстранты забросали его камнями во время предвыборной кампании в воскресенье, напоминает The Guardian.

Издание приводит пример 57-летнего Алехандро Даниэль Понс, архитектора из Мар-дель-Плата, который голосовал за Милея на президентских выборах 2023 года, но решил не голосовать в воскресенье, поскольку не хотел поддерживать ни президентскую партию, ни оппозицию.

«Милей должен продолжать править, потому что он действительно разбирается в экономике, но он зашел слишком далеко, оказывая давление на простых людей. Теперь эта ошибка вернулась, чтобы преследовать его на выборах», — сказал Понс.

Явка избирателей составила почти 65% — примерно на 10% ниже, чем на предыдущих местных выборах. По словам Токатляна, те, кто остался в стороне, были именно теми избирателями, которые в 2023 году поддержали Милея в борьбе за перонизм — название, данное главному левому движению Аргентины в честь бывшего президента генерала Хуана Доминго Перона и его жены Евы.

«На этот раз гнев направлен на правительство», — сказал эксперт.

Студентка университета Валентина Виллагра, 27 лет, рассказала, что найти работу стало чрезвычайно сложно, а те рабочие места, которые существуют, предлагают очень низкую заработную плату.

