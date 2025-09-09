Российские войска взяли под контроль крупнейшую шахту в ДНР

Российская армия в ходе тяжелых боев взяла под свой контроль крупнейшую в Донецкой Народной Республике шахту «Покровское». Она расположена западнее Красноармейска, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимановский, передает ТАСС.
«Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления “Покровское” у Удачного», — пояснил он.
По словам Кимановского, здесь идут жестокие бои. Киевский режим не жалеет резервы и бросает се новые подкрепления и мехбригады.
Ранее сообщалось, что ВС России прорвали оборону украинских боевиков юго-восточнее Красноармейска. Теперь российские военнослужащие расширяют зону контроля. Советник главы ДНР добавил, что на этом направлении ВСУ несут огромные потери.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.