Навроцкий призвал отложить разговоры о вступлении Украины в НАТО и ЕС

«Я считаю, что страна, находящаяся в состоянии конфликта, не может вступать в НАТО, потому что это означало бы, что и Польша, и Литва будут находиться в состоянии конфликта, поэтому это обсуждение следует отложить, это просто невозможно», — заявил он во время общения с журналистами.
Навроцкий акцентировал внимание на том, что процесс вступления многих европейских стран в ЕС длился слишком долго. Параллельно с этим необходимо учесть также множество факторов, к примеру, влияние на экономику и бизнес стран.
«На мой взгляд, сегодняшние дискуссии о членстве Украины в ЕС преждевременны, и, как я уже сказал, я, как президент Польши, не участвую в таких дискуссиях», — подытожил политик.
Как KP.RU писал ранее, премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг возможность вступления Украины в НАТО. По его мнению, Киев должен соответствовать всем требованиям при вступлении в альянс и Европейский союз.