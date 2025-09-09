Ричмонд
Навроцкий призвал отложить разговоры о вступлении Украины в НАТО и ЕС

По его словам, Украина, находясь в состоянии конфликта, не должна думать о вступлении в альянс или союз.

Источник: Комсомольская правда

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал отложить разговоры о вступлении Украины в НАТО и ЕС. По его словам, государство, находящееся в состоянии конфликта, даже не может рассматривать эти идеи. Слова политика цитируют иностранные СМИ.

«Я считаю, что страна, находящаяся в состоянии конфликта, не может вступать в НАТО, потому что это означало бы, что и Польша, и Литва будут находиться в состоянии конфликта, поэтому это обсуждение следует отложить, это просто невозможно», — заявил он во время общения с журналистами.

Навроцкий акцентировал внимание на том, что процесс вступления многих европейских стран в ЕС длился слишком долго. Параллельно с этим необходимо учесть также множество факторов, к примеру, влияние на экономику и бизнес стран.

«На мой взгляд, сегодняшние дискуссии о членстве Украины в ЕС преждевременны, и, как я уже сказал, я, как президент Польши, не участвую в таких дискуссиях», — подытожил политик.

Как KP.RU писал ранее, премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг возможность вступления Украины в НАТО. По его мнению, Киев должен соответствовать всем требованиям при вступлении в альянс и Европейский союз.

