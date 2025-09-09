Стало известно о возможном продлении срока службы главы Генштаба Герасимова

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России генералу армии Валерию Герасимову, достигшему 8 сентября 2025 года 70-летнего возраста, вероятно, продлен срок военной службы. Два источника, близких к Министерству обороны РФ, подтвердили, что соответствующее решение уже принято.
Генерал Герасимов возглавил Генштаб в качестве первого заместителя министра обороны в ноябре 2012 года, практически одновременно с назначением на пост министра Сергея Шойгу (с мая 2024 года занимающего должность секретаря Совета безопасности). Герасимов установил рекорд по продолжительности пребывания на посту начальника Генштаба в постсоветский период — почти 13 лет.
Тот факт, что генерал Герасимов непрерывно руководит военными действиями в зоне специальной военной операции с момента ее начала более трех с половиной лет назад, свидетельствует об одобрении его работы руководством страны, отмечает военный эксперт Иван Коновалов.
Герасимов стал не первым высокопоставленным военным и государственным деятелем, которому продлили срок службы после достижения 70-летнего возраста. Среди военнослужащих аналогичные решения ранее принимались в отношении директора ФСБ генерала армии Александра Бортникова (1952 г. р.) и директора Службы внешней разведки генерала армии Сергея Нарышкина (1954 г. р.).
На период службы Герасимова пришелся наиболее сложный и тяжелый вооруженный конфликт в отечественной истории после 1945 года, напоминает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. Фактически специальная военная операция представляет собой опосредованное противостояние с НАТО, отмечает эксперт.
Законодательные поправки, разрешающие президенту продлевать генералам армии и маршалам срок воинской службы после достижения 70-летнего возраста, были приняты в 2021 году. В тот же период были утверждены изменения, позволяющие главе государства продлевать срок государственной службы для лиц старше 70 лет, если они назначены указами президента.
